Москалькова попросила Папу Римского помочь вернуть россиян с Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальное письмо Папе Римскому с просьбой содействовать возвращению российских граждан на родину. По ее словам, в настоящее время в Сумах находятся 30 россиян.
«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — рассказала Москалькова журналистам, передает ТАСС. Она подчеркнула важность гуманитарной поддержки для удерживаемых лиц, отметив, что Международный комитет Красного Креста обеспечивает их питанием, одеждой и медикаментами, а также регулярно их посещает.
Омбудсмен сообщила, что представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали провести переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения россиян. Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН и генеральному секретарю ОБСЕ с аналогичной просьбой о содействии.
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