Москалькова попросила Папу Римского помочь вернуть россиян с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН
Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальное письмо Папе Римскому с просьбой содействовать возвращению российских граждан на родину. По ее словам, в настоящее время в Сумах находятся 30 россиян.

«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — рассказала Москалькова журналистам, передает ТАСС. Она подчеркнула важность гуманитарной поддержки для удерживаемых лиц, отметив, что Международный комитет Красного Креста обеспечивает их питанием, одеждой и медикаментами, а также регулярно их посещает.

Омбудсмен сообщила, что представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали провести переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения россиян. Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН и генеральному секретарю ОБСЕ с аналогичной просьбой о содействии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила официальное письмо Папе Римскому с просьбой содействовать возвращению российских граждан на родину. По ее словам, в настоящее время в Сумах находятся 30 россиян. «Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — рассказала Москалькова журналистам, передает ТАСС. Она подчеркнула важность гуманитарной поддержки для удерживаемых лиц, отметив, что Международный комитет Красного Креста обеспечивает их питанием, одеждой и медикаментами, а также регулярно их посещает. Омбудсмен сообщила, что представители Ватикана, ООН и ОБСЕ пообещали провести переговоры с украинской стороной по вопросу возвращения россиян. Москалькова также обратилась к верховному комиссару ООН и генеральному секретарю ОБСЕ с аналогичной просьбой о содействии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...