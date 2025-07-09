Филиал Высшей партийной школы «Единой России» откроется в Челябинске

Филиал Высшей партийной школы ЕР будет работать в Челябинске. Такую возможность подтвердил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, отвечая на вопросы делегатов Форума муниципальных депутатов.
«У Челябинска для этого есть все необходимые ресурсы. Есть запрос на это, есть большая партийная организация и много депутатов в органах власти, Если мы с промежутком в пять лет их переизбирать, у нас точно не будет людей, которые будут свои компетенции наращивать постоянно», — заявил Якушев.
Он добавил, что регион располагает достаточным количеством вузов, откуда предполагается рекрутировать преподавательский состав. Кроме того, «тренеров» в рамках эксперимента готовят уже и внутри партии. До этого Якушев сообщил о планах предоставить депутатам муниципального уровня один оплачиваемый день в месяц для работы с избирателями.
Всего мероприятие собрало более 1000 делегатов. Это победители праймериз ЕР, действующие депутаты, секретари местных отделений ЕР, главы муниципалитетов. Также среди участников — руководители депутатских центров, активисты «Молодой Гвардии» и члены регионального совета сторонников ЕР.
Накануне — 8 июля — Якушев посещал Курган, где состоялась масштабная встреча депутатов региона. На форуме присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков. На встрече обсуждались ключевые задачи и планы реготделения на ближайший год.
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