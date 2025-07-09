Челябинцам пообещали жару и грозы

В Челябинске и области температура воздуха достигнет в тени 30 градусов, при этом грозы не прекратятся. Прогноз погоды на 10 июля сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В области 10 июля ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ночные температуры достигнут 13-18 градусов, в низинах около восьми, днем до 30 градусов тепла», — уточнили метеорологи.
В Челябинске также обещают дожди с грозами. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывами до 16 метров в секунду. Ночью около 16-18 градусов, днем 27-29 градусов тепла.
Синоптики предупреждали, что обширный антициклон в предстоящие дни принесет долгожданную жаркую погоду и осадки. Дожди будут лить около двух недель.
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