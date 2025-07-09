Володин заявил о начале жесткой борьбы с пальмовым маслом

Володин призвал МЭР ужесточить контроль за пальмовым маслом в России
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Володин подчеркнул, что вопрос использования пальмового масла неоднократно поднимался
Володин подчеркнул, что вопрос использования пальмового масла неоднократно поднимался Фото:

В России необходимо ужесточить меры контроля за оборотом и использованием пальмового масла в пищевой промышленности. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Вопрос поднимали не раз, давайте все-таки переводить этот разговор в конкретные решения. Будем исходить из тем, связанных со здоровьем наших граждан», — сказал Володин. Соответствующее видео опубликовано в его telegram-канале. По словам спикера, объемы поставок пальмового масла на российский рынок продолжают расти, что вызывает обеспокоенность, особенно с учетом его применения при производстве продуктов, которые часто потребляют дети — таких как мороженое и кондитерские изделия.

Володин подчеркнул, что вопрос использования пальмового масла неоднократно поднимался в парламенте. Главная задача — обеспечить защиту здоровья граждан, особенно детей, от возможного негативного воздействия продуктов, содержащих пальмовое масло. Ранее этот продукт в России облагался по льготной налоговой ставке, аналогичной той, что применяется к детскому питанию. Однако депутаты выступили с инициативой отменить это льготное налогообложение. Володин отметил, что Министерство экономического развития должно подготовить дополнительные предложения по регулированию рынка пальмового масла.

Ранее Госдума предлагала запретить использование пальмового масла и его искусственных аналогов в продукции, предназначенной для питания в детских садах, школах и вузах. Ограничения предполагались для молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

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В России необходимо ужесточить меры контроля за оборотом и использованием пальмового масла в пищевой промышленности. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. «Вопрос поднимали не раз, давайте все-таки переводить этот разговор в конкретные решения. Будем исходить из тем, связанных со здоровьем наших граждан», — сказал Володин. Соответствующее видео опубликовано в его telegram-канале. По словам спикера, объемы поставок пальмового масла на российский рынок продолжают расти, что вызывает обеспокоенность, особенно с учетом его применения при производстве продуктов, которые часто потребляют дети — таких как мороженое и кондитерские изделия. Володин подчеркнул, что вопрос использования пальмового масла неоднократно поднимался в парламенте. Главная задача — обеспечить защиту здоровья граждан, особенно детей, от возможного негативного воздействия продуктов, содержащих пальмовое масло. Ранее этот продукт в России облагался по льготной налоговой ставке, аналогичной той, что применяется к детскому питанию. Однако депутаты выступили с инициативой отменить это льготное налогообложение. Володин отметил, что Министерство экономического развития должно подготовить дополнительные предложения по регулированию рынка пальмового масла. Ранее Госдума предлагала запретить использование пальмового масла и его искусственных аналогов в продукции, предназначенной для питания в детских садах, школах и вузах. Ограничения предполагались для молочных, хлебобулочных и кондитерских изделий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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