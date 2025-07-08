Сотрудники межрегионального управления Росприроднадзора приехали на дачный участок блогера Амирхана Магомедова, чтобы забрать льва в зоопарк. Ранее соседи жаловались на условия содержания животного. Об этом URA.RU рассказал сам блогер.
«Из Ханты-Мансийска приехал Росприроднадзор, чтобы забрать льва. Но никаких постановлений и документов у них нет. Они пытаются заставить меня что-то подписать, планируют забрать его в зоопарк — вот уже и машина с эвакуатором, и клетка здесь находятся. Они нарушают закон! Льва я отдавать не собираюсь, это уже дело принципа», — сказал Магомедов.
Блогер заявил, что у сотрудников нет оснований для изъятия питомца. Также он сообщил, что его права защищает юрист.
В УМВД Югры сообщили, что прибыли на место происходящего. «Мы присутствуем на месте событий для сохранения общественного порядка. Обращение в полицию поступило от двух сторон конфликта», — объяснили в ведомстве.
В региональном Росприроднадзоре журналисту ответили, что прокомментируют ситуацию позже. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Тогда он сообщил, что принял решение поместить его в тюменский зоопарк.
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