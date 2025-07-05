В Сургуте (ХМАО) разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Дело в том, что он содержит на своем участке льва, однако, по словам соседей-дачников, животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами». Сам блогер опровергает такие сообщения, в разговоре с корреспондентом URA.RU он назвал их клеветой и выдумкой.
«Да, это мой лев. Живет он на моем участке, в организованном под него вагончике-бытовке. Там поддерживается комфортная температура, поставлена камера для слежения. То, что он питается каким-то кошачьим кормом и покрыт язвами — откровенная клевета. Лев — хищник, он не может не питаться мясом. Я каждый день приезжаю, кормлю его, вывожу гулять. Он упитанный, шерсть у него не как у льва, о котором не заботятся», — рассказал Амирхан.
Также он сообщил, что в мае принял решение поместить его в зоопарк. Сейчас блогер ищет подходящий вариант, чтобы иметь возможность навещать любимого друга и видеть, как он живет. При этом, вся документация на животное, по словам Амирхана, у него имеется и, более того, к нему ранее уже приезжали надзорные ведомства, чтобы посмотреть на состояние и условия содержания, и были удовлетворены увиденным.
«Этого льва я вырастил с котенка, которому было три дня от роду. Это мое любимое животное. Я знаю от кого пошли эти сплетни, но это все чушь. Я забочусь о своем льве, выгуливаю на своем участке, вожу его купаться. Ну не может так выглядеть лев в плохом состоянии», — подытожил блогер и предоставил фото- и видеодоказательства своих слов.
В полиции ХМАО URA.RU сообщили, что проводится проверка. «В полицию поступили жалобы от граждан, участковый разбирается в ситуации», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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