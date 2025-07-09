«Фонтанка»: к руководителю МХАТ Кехману пришли силовики

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Владимир Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году
Владимир Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году Фото:

Силовики пришли к главе Михайловского театра и МХАТ имени Горького Владимиру Кехману. Визит прошел сразу после возвращения Кехмана из-за границы.

Как сообщает издание «Фонтанка», представители центральных аппаратов СК и ФСБ доставили Кехмана в Подмосковье для проведения следственных действий. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. В центре расследования — контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТ.

Реконструкция старой сцены МХАТ продолжалась несколько лет, а ее открытие было запланировано на октябрь 2025 года. По версии следствия, в процессе реализации проекта могли быть допущены финансовые нарушения, приведшие к крупному ущербу.

Владимир Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину. Помимо работы в Москве, Кехман также руководит Михайловским театром в Петербурге и принимает активное участие в театральных постановках.

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Силовики пришли к главе Михайловского театра и МХАТ имени Горького Владимиру Кехману. Визит прошел сразу после возвращения Кехмана из-за границы. Как сообщает издание «Фонтанка», представители центральных аппаратов СК и ФСБ доставили Кехмана в Подмосковье для проведения следственных действий. Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках уголовного дела о растрате или присвоении в особо крупном размере. В центре расследования — контракты, связанные с реконструкцией старой сцены МХАТ. Реконструкция старой сцены МХАТ продолжалась несколько лет, а ее открытие было запланировано на октябрь 2025 года. По версии следствия, в процессе реализации проекта могли быть допущены финансовые нарушения, приведшие к крупному ущербу. Владимир Кехман возглавил МХАТ имени Горького в 2021 году, сменив на этом посту Татьяну Доронину. Помимо работы в Москве, Кехман также руководит Михайловским театром в Петербурге и принимает активное участие в театральных постановках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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