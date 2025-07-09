На рокера из Екатеринбурга Шиколая завели дело за видео с критикой мобилизации

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Шиколай полностью признал вину
Шиколай полностью признал вину Фото:

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая оштрафовали на 50 тысяч рублей за видео от 2022 года, в котором он критикует частичную мобилизацию в России. Информация об этом появилась в Telegram.

«В июне центр „Э“ нашел на Rutube вырезку из видео Шиколая от 2022 года, где музыкант критиковал мобилизацию», — передает telegram-канал «Осторожно новости». На видео Шиколай заявляет, что с радостью посмотрел бы на тех, кто назвал себя «патриотом» сразу после начала мобилизации.

Музыканта задержали утром 8 июля и доставили в Нагатинский районный суд. Там он вину признал, пояснив, что выступил с такой речью на эмоциях. Он также заявил, что теперь помогает бойцам спецоперации на Украине, так как у него самого на фронт уехали друзья.

Ранее музыканта задержали во время съемок музыкального клипа в Москве. Вместе с ним в отдел полиции доставили всю съемочную команду.

Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Музыкой он занимался с детства, обучился экстрим-вокалу. После школы стал механиком, работал на производствах. Известность Шиколай получил после того, как завел канал на YouTube, его ролики заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал колесить по Европе и Америке. Интервью URA.RU с популярным рокером — в отдельном материале.

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Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая оштрафовали на 50 тысяч рублей за видео от 2022 года, в котором он критикует частичную мобилизацию в России. Информация об этом появилась в Telegram. «В июне центр „Э“ нашел на Rutube вырезку из видео Шиколая от 2022 года, где музыкант критиковал мобилизацию», — передает telegram-канал «Осторожно новости». На видео Шиколай заявляет, что с радостью посмотрел бы на тех, кто назвал себя «патриотом» сразу после начала мобилизации. Музыканта задержали утром 8 июля и доставили в Нагатинский районный суд. Там он вину признал, пояснив, что выступил с такой речью на эмоциях. Он также заявил, что теперь помогает бойцам спецоперации на Украине, так как у него самого на фронт уехали друзья. Ранее музыканта задержали во время съемок музыкального клипа в Москве. Вместе с ним в отдел полиции доставили всю съемочную команду. Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Музыкой он занимался с детства, обучился экстрим-вокалу. После школы стал механиком, работал на производствах. Известность Шиколай получил после того, как завел канал на YouTube, его ролики заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал колесить по Европе и Америке. Интервью URA.RU с популярным рокером — в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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