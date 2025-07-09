На рокера из Екатеринбурга Шиколая завели дело за видео с критикой мобилизации

Солиста дэткор-группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая оштрафовали на 50 тысяч рублей за видео от 2022 года, в котором он критикует частичную мобилизацию в России. Информация об этом появилась в Telegram.
«В июне центр „Э“ нашел на Rutube вырезку из видео Шиколая от 2022 года, где музыкант критиковал мобилизацию», — передает telegram-канал «Осторожно новости». На видео Шиколай заявляет, что с радостью посмотрел бы на тех, кто назвал себя «патриотом» сразу после начала мобилизации.
Музыканта задержали утром 8 июля и доставили в Нагатинский районный суд. Там он вину признал, пояснив, что выступил с такой речью на эмоциях. Он также заявил, что теперь помогает бойцам спецоперации на Украине, так как у него самого на фронт уехали друзья.
Ранее музыканта задержали во время съемок музыкального клипа в Москве. Вместе с ним в отдел полиции доставили всю съемочную команду.
Шиколай родом из свердловского поселка Большой Исток. Музыкой он занимался с детства, обучился экстрим-вокалу. После школы стал механиком, работал на производствах. Известность Шиколай получил после того, как завел канал на YouTube, его ролики заметили на Западе, вскоре уралец собрал группу и стал колесить по Европе и Америке. Интервью URA.RU с популярным рокером — в отдельном материале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!