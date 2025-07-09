В новый список экстремистов и террористов вошли журналистка из Киева и вице-премьер Украины

В список экстремистов и террористов вошли еще 66 человек. В частности, в него попали блогер Арег Щепихин, задержанный после публикации видео с оскорблениями чеченцев, украинская журналистка Янина Соколовская и бывший вице-премьер Украины Борис Колесников.
«Щепихин Арег Самвелович 11.07.1985 г.р. , г. Ереван Республика Армения <...> Соколовская Янина Лазаревна, 07.06.1971 г.р.. , г. Киев», — говорится на сайте Росфинмониторинга. Кроме них, в этот список также попал бывший вице-премьер Украины Колесников, заочно арестованный за содействие террористической деятельности, и еще 63 человека.
Вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин силой задержали Щепихина и вывезли в одно из заведений Новой Москвы. Вскоре на него завели новое уголовное дело. Министр Чеченской Республики Ахмед Дудаев заявил, что задержанные представились чеченскими Росгвардейцами и «спасли» Щепихина. С июня 2025 года Щепихин находится в СИЗО по обвинению в публичных призывах к экстремизму и разжигании межнациональной вражды. Всех шестерых подозреваемых в его похищении отпустили под подписку о невыезде, несмотря на предъявленные обвинения.
В январе Соколовская была заочно приговорена к семи с половиной годам лишения свободы за распространение недостоверной информации о российской армии. Дело возбудили в июле 2023 года, а через год журналистку объявили в международный розыск.
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