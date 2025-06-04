«Это недопустимо»: в Госдуме резко отреагировали на задержание блогера Щепихина

Депутат Государственной Думы Евгений Попов прокомментировал ситуацию вокруг задержания блогера-предпринимателя Арега Щепихина, заявив о недопустимости произвола. Об этом депутат сообщил в своем telegram-канале.
«Уважение сотрудникам полиции, пресекшим противоправные действия в Москве. Подобный произвол недопустим», — написал Попов в своем канале. Депутат сообщил, что направил соответствующие запросы в Следственный комитет и МВД для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, вечером 3 июня в социальных сетях появились видеозаписи, на которых неизвестные захватывают мужчину на Ярославском вокзале в Москве, помещают его в багажник автомобиля Mercedes с мигалкой и увозят в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что речь идет о бизнесмене Ареге Щепихине. Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД также проводят проверку в отношении бизнесмена-блогера. Основанием стали видеоматериалы, размещенные им в социальных сетях, содержащие провокационные высказывания в адрес жителей Чеченской Республики.
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