«Лев на передержке»: куда отправят хищника, изъятого у блогера из Сургута

Льва, которого по решению Природнадзора изымают у сургутского блогера Амирхана Магомедова, временно планируют перевезти в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом блогер заявил журналисту URA.RU.
«Планируют забрать его в зоопарк „Парус“», — сообщил Магомедов. По его словам, у Природнадзора нет оснований для изъятия животного. Однако к дачному участку блогера подъехал эвакуатор с клеткой.
Руководство центра пояснило, что льва могут поместить к ним на временную передержку. «Представители Природнадзора Югры обратились к нам с просьбой о временном размещении льва в зоопарке Центра туризма и отдыха „Парус“, так как на нашей территории созданы все необходимые условия для содержания таких животных. Дальнейшую судьбу льва будут определять соответствующие службы», — уточнили в «Парусе».
Ранее URA.RU сообщало о намерении изъятия льва у Магомедова. Он не согласен отдавать животное, несмотря на требования общественности и жалобы соседей.
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