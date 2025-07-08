08 июля 2025

«Лев на передержке»: куда отправят хищника, изъятого у блогера из Сургута

Льва, изъятого у блогера из Сургута, отправят на передержку под Нефтеюганск
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутского льва хотят перевезти под Нефтеюганск
Сургутского льва хотят перевезти под Нефтеюганск Фото:
новость из сюжета
В Сургуте разгорелся скандал из-за льва

Льва, которого по решению Природнадзора изымают у сургутского блогера Амирхана Магомедова, временно планируют перевезти в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом блогер заявил журналисту URA.RU.

«Планируют забрать его в зоопарк „Парус“», — сообщил Магомедов. По его словам, у Природнадзора нет оснований для изъятия животного. Однако к дачному участку блогера подъехал эвакуатор с клеткой.

Руководство центра пояснило, что льва могут поместить к ним на временную передержку. «Представители Природнадзора Югры обратились к нам с просьбой о временном размещении льва в зоопарке Центра туризма и отдыха „Парус“, так как на нашей территории созданы все необходимые условия для содержания таких животных. Дальнейшую судьбу льва будут определять соответствующие службы», — уточнили в «Парусе».

Ранее URA.RU сообщало о намерении изъятия льва у Магомедова. Он не согласен отдавать животное, несмотря на требования общественности и жалобы соседей.

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Льва, которого по решению Природнадзора изымают у сургутского блогера Амирхана Магомедова, временно планируют перевезти в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе ХМАО. Об этом блогер заявил журналисту URA.RU. «Планируют забрать его в зоопарк „Парус“», — сообщил Магомедов. По его словам, у Природнадзора нет оснований для изъятия животного. Однако к дачному участку блогера подъехал эвакуатор с клеткой. Руководство центра пояснило, что льва могут поместить к ним на временную передержку. «Представители Природнадзора Югры обратились к нам с просьбой о временном размещении льва в зоопарке Центра туризма и отдыха „Парус“, так как на нашей территории созданы все необходимые условия для содержания таких животных. Дальнейшую судьбу льва будут определять соответствующие службы», — уточнили в «Парусе». Ранее URA.RU сообщало о намерении изъятия льва у Магомедова. Он не согласен отдавать животное, несмотря на требования общественности и жалобы соседей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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