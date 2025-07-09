Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и челябинский губернатор Алексей Текслер после «Форума муниципальных депутатов ЕР» осмотрели два спортобъекта и встретились с участниками спецоперации. Об этом Текслер сообщил в своем telegram-канале.
«Проверили ход строительства ключевых спортивных объектов — арены „Челябинск“ и „РМК-арены“. В Фонде „Защитники Отечества“ встретились с нашими ребятами-воинами СВО — победителями предварительного голосования и теми, кто участвует в программе „Герои Южного Урала“. Уверен, что основой успехов Челябинской области является атмосфера устойчивого поступательного развития, которую во-многом определяет „Единая Россия“. Продолжим совместную работу», — заявил Текслер.
В Челябинске собралось свыше тысячи участников. Форум объединил местных отделений партии, глав муниципалитетов и победители праймериз. Возглавляющий реготделение «Единой России» глава региона Текслер объявил о старте избирательной кампании. Губернатор доложил об обновлении будущего депутатского корпуса. Это произойдет на местном и региональном уровнях.
«Признателен Владимиру Владимировичу за подробный и предметный диалог. Вместе определили планы и задачи партии в регионе, обсудили проблемы. „Единая Россия“, как ведущая политическая сила, делает все в интересах стратегического развития России. Реализует нужные жителям проекты, занимается гуманитарной помощью Донбассу и нашей армии. Партия развивается и становится ближе к людям. Идет на выборы в регионе с понятной и четкой программой», — сказал Текслер.
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