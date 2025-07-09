Росприроднадзор изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Ранее соседи жаловались на условия содержания животного. На месте ситуацию контролировал ОМОН, а блогер сам вывел животное с участка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Хозяин сам вывел льва. Ситуацию контролировал Росприроднадзор. На месте присутствовал ОМОН для обеспечения порядка», — передает источник. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Росгвардии. Ответ ожидается. Представители Росприроднадзора должны поместить животное в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе.
До этого Магомедов говорил агентству, что не намерен отдавать льва и утверждал, что у сотрудников нет оснований для изъятия питомца. Также он сообщил, что его права защищает юрист.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Тогда он сообщил, что принял решение поместить его в тюменский зоопарк. Агентство также просило прокомментировать ситуацию в окружном Росприроднадзоре. Там пообещали дать ответ позже.
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