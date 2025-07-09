Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. Видео

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У блогера изъяли льва
У блогера изъяли льва Фото:
новость из сюжета
В Сургуте разгорелся скандал из-за льва

Росприроднадзор изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Ранее соседи жаловались на условия содержания животного. На месте ситуацию контролировал ОМОН, а блогер сам вывел животное с участка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Хозяин сам вывел льва. Ситуацию контролировал Росприроднадзор. На месте присутствовал ОМОН для обеспечения порядка», — передает источник. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Росгвардии. Ответ ожидается. Представители Росприроднадзора должны поместить животное в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе.

До этого Магомедов говорил агентству, что не намерен отдавать льва и утверждал, что у сотрудников нет оснований для изъятия питомца. Также он сообщил, что его права защищает юрист.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Тогда он сообщил, что принял решение поместить его в тюменский зоопарк. Агентство также просило прокомментировать ситуацию в окружном Росприроднадзоре. Там пообещали дать ответ позже.

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Росприроднадзор изъял льва у блогера из Сургута Амирхана Магомедова, чтобы забрать его в зоопарк. Ранее соседи жаловались на условия содержания животного. На месте ситуацию контролировал ОМОН, а блогер сам вывел животное с участка, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Хозяин сам вывел льва. Ситуацию контролировал Росприроднадзор. На месте присутствовал ОМОН для обеспечения порядка», — передает источник. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в Росгвардии. Ответ ожидается. Представители Росприроднадзора должны поместить животное в зоопарк Центра туризма и отдыха «Парус», расположенный в Нефтеюганском районе. До этого Магомедов говорил агентству, что не намерен отдавать льва и утверждал, что у сотрудников нет оснований для изъятия питомца. Также он сообщил, что его права защищает юрист. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте разгорелся большой скандал из-за необычного домашнего животного блогера Амирхана Магомедова. Тогда он сообщил, что принял решение поместить его в тюменский зоопарк. Агентство также просило прокомментировать ситуацию в окружном Росприроднадзоре. Там пообещали дать ответ позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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