Почему Трамп не откажется от НАТО, несмотря на кризис в альянсе

Трамп не откажется от НАТО, несмотря на кризис в альянсе
© Служба новостей «URA.RU»
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США никогда не откажутся от НАТО, убежден политолог Николай Силаев
США никогда не откажутся от НАТО, убежден политолог Николай Силаев Фото:

Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от НАТО, поскольку это позволяет контролировать европейских союзников и зарабатывать на вооружении. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе. По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет», — убежден Силаев.

На саммите НАТО, который прошел в июне, члены альянса приняли решение об увеличении военных расходов до 5%. Итоговая декларация саммита оказалась как никогда короткой. При этом страны — члены альянса не выразили свою позицию о возможном вступлении в НАТО Украины.

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Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от НАТО, поскольку это позволяет контролировать европейских союзников и зарабатывать на вооружении. Об этом в интервью URA.RU сообщил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. «Соединенные Штаты держат в своих союзниках и под своим плотным контролем целый ряд индустриально развитых стран. В том числе со значительной оборонной промышленностью и со все еще значительным военным потенциалом. Плюс для Вашингтона в том, что НАТО обеспечивает устойчивое военное и политическое присутствие США в Европе. По сути, это доминирование Соединенных Штатов над их европейскими союзниками. Так что Трамп от НАТО отказываться не будет», — убежден Силаев. На саммите НАТО, который прошел в июне, члены альянса приняли решение об увеличении военных расходов до 5%. Итоговая декларация саммита оказалась как никогда короткой. При этом страны — члены альянса не выразили свою позицию о возможном вступлении в НАТО Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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