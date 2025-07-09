«Аэрофлот» обнародовал стоимость билетов до Геленджика

«Аэрофлот» начал продажу авиабилетов на маршруте Москва — Геленджик. Первый рейс запланирован на 18 июля. Цена билета стартует от 17 тысяч рублей. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте воздушной гавани.
«Цена на прямой рейс из Москвы стартует от 17 тысяч рублей. Первый рейс запланирован на 18 июля», — говорится в telegram-канале URA.RU, который обнаружил эти данные на сайте авиакомпании.
Перелет между городами будет выполнен на самолете Airbus A320. Затем будут рейсы 20 и 23 июля, а начиная с 25 июля полеты станут ежедневными. С 6 августа в расписание добавится второй рейс, который будет осуществляться ежедневно с 8 августа до середины сентября.
Ранее стало известно об открытии после трехлетнего перерыва аэропорта Геленджика. Аэропорт Геленджика не принимал самолеты с 2022 года по причинам безопасности, связанным с ограничениями на полеты в южных регионах России. За это время здесь построили новый современный терминал.
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