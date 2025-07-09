После конфликта с супругой Макрон начал флиртовать с принцессой Уэльской

Президент Франции Эммануэль Макрон во время официального банкета, организованного в рамках его государственного визита в Великобританию, проявил знаки внимания к принцессе Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM). Инцидент особенно примечателен тем, что накануне супруга французского лидера Брижит Макрон отказалась взять мужа за руку и самостоятельно спустилась по трапу, несмотря на протянутую ладонь президента.
«Вчера на банкете Эммануэль Макрон оказывал настойчивые знаки внимания принцессе Уэльской, подмигивая ей и предлагая чокнуться», — говорится в публикации DM. Как на это отреагировала Брижит Макрон — не уточняется.
По сообщениям СМИ, на приеме в Виндзорском замке президент Франции проявлял знаки внимания Кейт Миддлтон при ее муже, а также в присутствии короля с королевой и известных гостей. Макрон занял место слева от короля Чарльза III, тогда как по правую сторону от монарха находилась принцесса Уэльская. Брижит Макрон разместилась рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом.
Это уже не первый случай конфликтов между Макронами. В мае Брижит Макрон ударила своего мужа по лицу. На видео был запечатлен момент, когда дверь президентского самолета открывается, и в проеме появляется силуэт Эммануэля Макрона, находящегося еще внутри воздушного судна. В этот момент в кадре появляются обе руки его супруги — несмотря на то, что сама Брижит полностью не видна, она быстро поднимает ладони к лицу президента, что может быть воспринято как легкий удар.
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