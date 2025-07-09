Главу азербайджанской диаспоры Подмосковья депортировали из России

Возглавляющего региональную национально-культурную автономию азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова депортируют с территории Российской Федерации. Об этом рассказал источник в диаспоре.
«К сожалению, Эльшан Ибрагимов и вправду вынужден сегодня покинуть территорию России. Сейчас он находится в аэропорту, откуда ближайшим рейсом отправится в Баку», — сказал собеседник в разговоре с агентством РБК. Причины депортации пока остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что Ибрагимов был лишен российского гражданства. Ибрагимов сообщил, что не осведомлен о мотивах принятого в отношении него решения и выразил намерение прокомментировать ситуацию после прибытия на родину. Согласно предварительной информации, причиной депортации могли стать нарушения миграционного законодательства, пишет «Царьград».
Утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов провели масштабные задержания уроженцев Азербайджана, являющихся гражданами РФ. Впоследствии под стражу были взяты пятеро братьев Сафаровых, а также Гянджиев, Лалаев и Абасов. Указанные лица подозреваются в причастности к убийству предпринимателя Пашаева, совершенному в 2001 году, покушению на жизнь Фехруза в 2010 году, а также в расправе над их знакомым в 2011 году. Как сообщает СК РФ, один из подозреваемых дал признательные показания и предоставил информацию о деятельности группы.
Однако задержания привели к международному резонансу. МИД Азербайджана обратилось к российским властям с просьбой провести всестороннее расследование произошедшего. В республике были отменены выступления артистов из России, а впоследствии были задержаны граждане РФ. Им предъявлены обвинения в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности и ряде других правонарушений. Подробнее об этом, — в сюжете URA.RU.
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