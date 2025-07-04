Кто такой глава азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшан Ибрагимов, которого лишили российского гражданства

Председателя региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Об этом рассказал сам мужчина. Кроме того, вскоре ему грозит депортация из России, где он прожил практически 30 лет. Кто такой Ибрагимов и почему он лишился российского гражданства — в материале URA.RU.
Торговец овощами и фруктами
Эльшан Мустафа оглы Ибрагимов родился в 1967 году в Азербайджане. С 1997 года постоянно проживает в Московской области, в городском округе Истра. Он является предпринимателем, на его имя зарегистрировано более десяти компаний, основной деятельностью которых является оптовая и розничная торговля овощами и фруктами, передает телеканал «Царьград».
Возглавил всех азербайджанцев в Подмосковье
С 2012 года Ибрагимов занимал должность председателя национально-культурной автономии азербайджанцев в Истре, а с 2018 года возглавил аналогичную организацию по всей Московской области. Он также входит в состав Общественной палаты Подмосковья. За активную работу по развитию межкультурного диалога награждался многочисленными грамотами и благодарностями. В 2023 году подал заявку на участие в губернаторской премии Московской области с проектом ZOV, направленным на сбор гуманитарной помощи бойцам СВО.
Его подозревают в угрозе нацбезопасности
Ибрагимова вызвали в отдел полиции по месту его проживания 4 июля, где ему официально объявили о лишении российского гражданства. Решение было принято МВД России во внесудебном порядке на основании пункта «б» части 2 статьи 22 Закона о гражданстве РФ — за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. Согласно процедуре, Эльшан Ибрагимов должен быть депортирован из России в течение пяти дней.
Предпосылки к задержанию
Процесс лишения Ибрагимова гражданства, а также аресты других азербайджанских криминальных авторитетов происходят на фоне заметного обострения отношений между Россией и Азербайджаном. Все началось с того, что в Екатеринбурге 27 июня были задержаны десятки выходцев из Азербайджана, которых подозревают в причастности к убийствам, совершенным в период с 2001 по 2011 год. Причем все задержанные постоянно проживали на территории РФ, имели российское гражданство и полностью попадают под российскую юрисдикцию.
В ответ в Баку были задержаны и заключены под стражу порядка двадцати граждан России, среди которых оказались и сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан». После этих событий между Москвой и Баку произошел обмен нотами протеста.
К 4 июля в Москве за нарушение миграционных правил также задержали азербайджанского криминального авторитета Вагифа Сулейманова, известного в криминальных кругах как Вагиф Дипломат. Через три месяца в спецприемнике ему грозит депортация.
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