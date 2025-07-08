Голикова сделала пессимистичный прогноз по демографии

Голикова: число женщин репродуктивного возраста в России упало на 5 млн человек
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Голикова отметила, что среди россиян сохраняется ориентация на двух- и трехдетную семью
Голикова отметила, что среди россиян сохраняется ориентация на двух- и трехдетную семью Фото:

На заседании фракции КПРФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о тревожных тенденциях в демографии страны. По ее словам, количество женщин репродуктивного возраста в России, которое в прошлом достигало 39 млн, сейчас сократилось до 34 млн и к 2046 году может упасть до 27 млн.

«Сейчас это 34 млн, а к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — сказала она. Цитату приводит ТАСС.

Голикова также отметила, что категория женщин в возрасте 20-29 лет будет самой малочисленной по состоянию на следующий год — всего 7,18 млн человек. Однако ожидается, что их число возрастет к 2038 году до 9,38 млн.

В ходе своего выступления вице-премьер подчеркнула изменения в предпочтениях россиян по количеству детей в семье. Если 10 лет назад большинство населения ориентировалось на одного или двух детей, то сейчас 38% и 39% россиян соответственно рассматривают возможность иметь двух и трех детей. Также значительно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка — с 10% до 3%.

Голикова выразила мнение о необходимости пересмотра критериев нуждаемости при поддержке семей и отметила, что 42 региона РФ уже принимают демографические меры без учета данных критериев. По данным вице-премьера, средний возраст всех рождений в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.

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На заседании фракции КПРФ вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о тревожных тенденциях в демографии страны. По ее словам, количество женщин репродуктивного возраста в России, которое в прошлом достигало 39 млн, сейчас сократилось до 34 млн и к 2046 году может упасть до 27 млн. «Сейчас это 34 млн, а к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек. То есть мы с вами, к сожалению, живем на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения», — сказала она. Цитату приводит ТАСС. Голикова также отметила, что категория женщин в возрасте 20-29 лет будет самой малочисленной по состоянию на следующий год — всего 7,18 млн человек. Однако ожидается, что их число возрастет к 2038 году до 9,38 млн. В ходе своего выступления вице-премьер подчеркнула изменения в предпочтениях россиян по количеству детей в семье. Если 10 лет назад большинство населения ориентировалось на одного или двух детей, то сейчас 38% и 39% россиян соответственно рассматривают возможность иметь двух и трех детей. Также значительно сократилась доля тех, кто считает достаточным рождение одного ребенка — с 10% до 3%. Голикова выразила мнение о необходимости пересмотра критериев нуждаемости при поддержке семей и отметила, что 42 региона РФ уже принимают демографические меры без учета данных критериев. По данным вице-премьера, средний возраст всех рождений в РФ составляет 29 лет, а возраст рождения первого ребенка — 26 лет.
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