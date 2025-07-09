Стали известны подробности гибели на СВО «Быка» из банды Цапков

Быков из банды Цапков погиб при штурмовой операции на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В составе банды «Цапки» Быков был осужден на 20 лет
В составе банды «Цапки» Быков был осужден на 20 лет Фото:

Член нашумевшей осенью 2010 года банды «Цапки» Андрей «Бык» Быков погиб на СВО. В апреле мужчина перестал выходить на связь. О гибели Быкова родные узнали лишь на днях. Сообщается, что его тело было доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

«В апреле текущего года Андрей Быков, находившийся в зоне СВО, перестал выходить на связь, затем близким Быка стало известно о том, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций. В начале текущей недели родным сообщили о том, что военнослужащий погиб. Его тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону», — говорится в материале «Коммерсант».

В станице Кущевской семья и близкие Андрея Быкова обсуждают, где будет проходить его захоронение. Осужденный участник преступной группировки поддерживал связь со своими детьми, экс-супругой, а также с Надеждой Цапок, которую считал своей приемной матерью.

Быков подписал контракт с Минобороны сроком на один год и отправился на фронт в сентябре 2023 года. Спустя всего два месяца после начала службы он получил серьезное ранение ноги и был госпитализирован в Донецке.

Быков стал первым фигурантом, осужденным по делу о массовом убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской в 2010 году. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По информации правоохранительных органов, во время совершения преступления Быков не участвовал непосредственно в убийствах, однако присутствовал на месте событий. Кроме того, ему инкриминируется причастность к нескольким другим преступлениям, совершенным в 1998, 2006 и 2008 годах. Согласно материалам следствия, Быков занимал одну из ключевых позиций в преступной группировке «цапковских».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Член нашумевшей осенью 2010 года банды «Цапки» Андрей «Бык» Быков погиб на СВО. В апреле мужчина перестал выходить на связь. О гибели Быкова родные узнали лишь на днях. Сообщается, что его тело было доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. «В апреле текущего года Андрей Быков, находившийся в зоне СВО, перестал выходить на связь, затем близким Быка стало известно о том, что он пропал без вести во время одной из штурмовых операций. В начале текущей недели родным сообщили о том, что военнослужащий погиб. Его тело доставлено в один из моргов Ростова-на-Дону», — говорится в материале «Коммерсант». В станице Кущевской семья и близкие Андрея Быкова обсуждают, где будет проходить его захоронение. Осужденный участник преступной группировки поддерживал связь со своими детьми, экс-супругой, а также с Надеждой Цапок, которую считал своей приемной матерью. Быков подписал контракт с Минобороны сроком на один год и отправился на фронт в сентябре 2023 года. Спустя всего два месяца после начала службы он получил серьезное ранение ноги и был госпитализирован в Донецке. Быков стал первым фигурантом, осужденным по делу о массовом убийстве 12 человек, совершенном в станице Кущевской в 2010 году. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы. По информации правоохранительных органов, во время совершения преступления Быков не участвовал непосредственно в убийствах, однако присутствовал на месте событий. Кроме того, ему инкриминируется причастность к нескольким другим преступлениям, совершенным в 1998, 2006 и 2008 годах. Согласно материалам следствия, Быков занимал одну из ключевых позиций в преступной группировке «цапковских».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...