Пермь выбыла из гонки за престижный статус культурной столицы России

Пермь не прошла первый этап конкурса на звание «Культурная столица — 2027»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь конкурировала с такими городами, как Новосибирск, Сочи, Архангельск.
Пермь конкурировала с такими городами, как Новосибирск, Сочи, Архангельск. Фото:

Пермь упустила возможность побороться за звание «Культурной столицы 2027». Список российских городов, справившихся с подачей заявок первого этапа, опубликован в официальном telegram-канале конкурса.

«Представляем вашему вниманию список городов-участников конкурса „Культурная столица 2027 года“! Конкуренция в этом году стала еще серьезнее — сразу 27 городов справились с подачей заявок первого этапа, поздравляем», — говорится в telegram-канале «Культурная столица года». 

Организаторы конкурса опубликовали список из 27 городов, успешно прошедших первый этап отбора, однако Перми среди них нет. Ранее власти заявляли о намерении участвовать в конкурсе, но по неизвестным причинам заявка не прошла требования.

Конкурс проводится в два этапа: сначала эксперты выбирают финалистов, которые затем представят свои концепции. Параллельно на портале «Госуслуги» идет народное голосование. На итоговом мероприятии в Москве 14 декабря объявят победителей конкурса.

То, что Пермь будет претендовать на статус «Культурная столица 2027 года», стало известно в январе. Сейчас звание присвоено Грозному, а в 2026 году его передадут Омску. Председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков ранее был министром культуры Пермского края. Другой экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич является генеральным директором конкурса.

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Пермь упустила возможность побороться за звание «Культурной столицы 2027». Список российских городов, справившихся с подачей заявок первого этапа, опубликован в официальном telegram-канале конкурса. «Представляем вашему вниманию список городов-участников конкурса „Культурная столица 2027 года“! Конкуренция в этом году стала еще серьезнее — сразу 27 городов справились с подачей заявок первого этапа, поздравляем», — говорится в telegram-канале «Культурная столица года».  Организаторы конкурса опубликовали список из 27 городов, успешно прошедших первый этап отбора, однако Перми среди них нет. Ранее власти заявляли о намерении участвовать в конкурсе, но по неизвестным причинам заявка не прошла требования. Конкурс проводится в два этапа: сначала эксперты выбирают финалистов, которые затем представят свои концепции. Параллельно на портале «Госуслуги» идет народное голосование. На итоговом мероприятии в Москве 14 декабря объявят победителей конкурса. То, что Пермь будет претендовать на статус «Культурная столица 2027 года», стало известно в январе. Сейчас звание присвоено Грозному, а в 2026 году его передадут Омску. Председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков ранее был министром культуры Пермского края. Другой экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич является генеральным директором конкурса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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