Пермь выбыла из гонки за престижный статус культурной столицы России

Пермь упустила возможность побороться за звание «Культурной столицы 2027». Список российских городов, справившихся с подачей заявок первого этапа, опубликован в официальном telegram-канале конкурса.
«Представляем вашему вниманию список городов-участников конкурса „Культурная столица 2027 года“! Конкуренция в этом году стала еще серьезнее — сразу 27 городов справились с подачей заявок первого этапа, поздравляем», — говорится в telegram-канале «Культурная столица года».
Организаторы конкурса опубликовали список из 27 городов, успешно прошедших первый этап отбора, однако Перми среди них нет. Ранее власти заявляли о намерении участвовать в конкурсе, но по неизвестным причинам заявка не прошла требования.
Конкурс проводится в два этапа: сначала эксперты выбирают финалистов, которые затем представят свои концепции. Параллельно на портале «Госуслуги» идет народное голосование. На итоговом мероприятии в Москве 14 декабря объявят победителей конкурса.
То, что Пермь будет претендовать на статус «Культурная столица 2027 года», стало известно в январе. Сейчас звание присвоено Грозному, а в 2026 году его передадут Омску. Председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков ранее был министром культуры Пермского края. Другой экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич является генеральным директором конкурса.
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