Пермь за звание Культурной столицы будет бороться с десятками городов

В конкурсе «Культурная столица 2027 года» решили принять участие 39 городов России. В их числе и Пермь. Победителей выберут эксперты, оценивая заявки по множеству критериев. Но народное голосование стартовало уже сегодня, 15 апреля. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков, передает корреспондент URA.RU.
«По словам Новичкова, на конкурс заявились 39 городов. Оценивать их программы будут эксперты по 12 критериям, выбрав восемь финалистов. Вышедшие в финал представят свои итоговые концепции 14 декабря. Тогда и будет определен победитель. При этом народное голосование стартовало 15 апреля на портале Госуслуг», — сообщает корреспондент агентства, следящий за ходом пресс-конференции.
Список из 10 экспертов пока держится в секрете. Но народное голосование будет учтено, подчеркнул Новичков, назвав его результаты «11-м экспертом». Перми придется конкурировать, например, с такими городами как Сочи, Казань, Архангельск, Новосибирск. Что касается регионов присутствия URA.RU, то в конкурсе участвуют Челябинск, Сургут и Сыктывкар.
То, что Пермь будет претендовать на статус «Культурная столица 2027 года», стало известно в январе. Сейчас звание присвоено Грозному, а в 2026 году его передадут Омску. Председатель оргкомитета конкурса Николай Новичков ранее был министром культуры Пермского края. Другой экс-министр культуры Прикамья Александр Протасевич является генеральным директором конкурса.
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