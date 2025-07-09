На челябинской трассе М-5 ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП. Фото

В ДТП на трассе М-5 в Саткинском районе погиб человек
© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии выехали экстренные службы
На место аварии выехали экстренные службы Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области вечером 9 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария, в результате которой погиб один человек, произошла на 1693-м километре федеральной автодороги. Транспорт там двигается в реверсивном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где обгон запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем марки DAF. Один человек погиб, один получил ранения. На данном участке организовано реверсивное движение», — уточнили в ведомстве.

Водителей попросили быть внимательными. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб.

Как сообщало URA.RU, ранее на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло серьезное ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗ-2107, в результате которого погибли два человека и еще двое получили ранения. Тогда движение на участке было полностью перекрыто, а объезд организован по обочине.

Водитель совершил лобовое столкновение с фурой
Водитель совершил лобовое столкновение с фурой
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На трассе М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области вечером 9 июля произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария, в результате которой погиб один человек, произошла на 1693-м километре федеральной автодороги. Транспорт там двигается в реверсивном режиме. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Водитель автомобиля ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где обгон запрещен, и столкнулся с грузовым автомобилем марки DAF. Один человек погиб, один получил ранения. На данном участке организовано реверсивное движение», — уточнили в ведомстве. Водителей попросили быть внимательными. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Как сообщало URA.RU, ранее на трассе М-5 «Урал» в районе Миасса произошло серьезное ДТП с участием Mitsubishi и ВАЗ-2107, в результате которого погибли два человека и еще двое получили ранения. Тогда движение на участке было полностью перекрыто, а объезд организован по обочине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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