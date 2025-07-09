09 июля 2025

После дождя на набережной в Кургане провалилась плитка. Фото

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Дождь повредил покрытие дорожки
Дождь повредил покрытие дорожки Фото:

Плиточное покрытие на набережной реки Тобол в Кургане после дождя частично провалилось. Об этом говорится в жалобе.

«После дождей было повреждено плиточное покрытие набережной в районе лодочной станции. Просьба отремонтировать дорожку», — сообщается на сайте «Обратись».

В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.

В 2024 году после наводнения в Кургане на набережной отремонтировали плитку. На восстановление покрытия направляли сотни миллионов рублей. 

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Плиточное покрытие на набережной реки Тобол в Кургане после дождя частично провалилось. Об этом говорится в жалобе. «После дождей было повреждено плиточное покрытие набережной в районе лодочной станции. Просьба отремонтировать дорожку», — сообщается на сайте «Обратись». В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается. В 2024 году после наводнения в Кургане на набережной отремонтировали плитку. На восстановление покрытия направляли сотни миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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