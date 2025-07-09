Дождь повредил покрытие дорожки
Плиточное покрытие на набережной реки Тобол в Кургане после дождя частично провалилось. Об этом говорится в жалобе.
«После дождей было повреждено плиточное покрытие набережной в районе лодочной станции. Просьба отремонтировать дорожку», — сообщается на сайте «Обратись».
В администрацию Кургана направлен запрос информации по теме публикации. Ответ ожидается.
В 2024 году после наводнения в Кургане на набережной отремонтировали плитку. На восстановление покрытия направляли сотни миллионов рублей.
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