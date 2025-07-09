Пакет акций ОАО «Санаторий Урал» в размере 43,99% уставного капитала выставлен на открытые торги по стартовой цене 430 млн рублей. Аукцион по продаже ценных бумаг активов курорта, расположенного в селе Хомутинино Увельского района, должен состояться 4 августа. Соответствующая информация опубликована на доске интернет-объявлений.
«Лот принадлежит Федерации профсоюзов Челябинской области. Предмет торгов — пакет акций ОАО „Санаторий Урал“ в количестве 6756 штук (или 43,9987% в уставном капитале Общества). Начальная цена: 430 000 000 рублей. Шаг торгов: 21 500 000 рублей. Организатор торгов ООО „АММААТ“ — уточняется в сообщении на сайте „Авито“.
Аукцион на электронной площадке ЮГРА состоится 4 августа 2025 года. Заявки принимаются до 23 июля. Победителем торгов станет участник, предложивший максимальную цену.
На сайте учреждения отмечается, что санаторий «Урал» представляет собой современный бальнеологический курорт. Он располагается на территории площадью 20 гектаров на берегу озера Подборное. Гостям предлагается размещение в семиэтажном корпусе с лифтами, где доступны номера различных категорий — от эконом-класса до люксов, рассчитанные на прием 410 человек.
Как сообщало URA.RU ранее, завод «Уральская кузница» зарегистрировал программу облигаций на 100 млрд рублей, а также объявил о дроблении акций для повышения их ликвидности. Срок действия облигаций может составить 10 лет.
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