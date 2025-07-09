09 июля 2025

В Прикамье хлынул поток белорусского торфа

С начала 2025 года в Пермский край ввезли более 500 тонн белорусского торфа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беларусь экспортирует в Пермский край не только растения и овощи, но и торф
Беларусь экспортирует в Пермский край не только растения и овощи, но и торф Фото:

В июне 2025 года в Пермский край ввезли 481,8 тонны белорусского торфа, общий объем поставок с начала года составил 501,8 тонны. Все партии прошли фитосанитарный контроль без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В июне 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз 481,8 тонны торфа из Беларуси в Пермский край. Сотрудники ведомства совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ проверили товаросопроводительные документы и отобрали пробы. Во всех случаях продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, а лабораторные исследования не выявили карантинных организмов», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства. 

С начала года в регион поступило 501,8 тонны белорусского торфа, оформлено 14 актов карантинного фитосанитарного контроля. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поставок торфа в Пермский край не было.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году объем поставок декоративных растений из Беларуси в Пермский край вырос вдвое. Саженцы можжевельника, сосны, туи, ели и барбариса используются в озеленении и ландшафтном дизайне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В июне 2025 года в Пермский край ввезли 481,8 тонны белорусского торфа, общий объем поставок с начала года составил 501,8 тонны. Все партии прошли фитосанитарный контроль без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В июне 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз 481,8 тонны торфа из Беларуси в Пермский край. Сотрудники ведомства совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ проверили товаросопроводительные документы и отобрали пробы. Во всех случаях продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, а лабораторные исследования не выявили карантинных организмов», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.  С начала года в регион поступило 501,8 тонны белорусского торфа, оформлено 14 актов карантинного фитосанитарного контроля. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поставок торфа в Пермский край не было. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году объем поставок декоративных растений из Беларуси в Пермский край вырос вдвое. Саженцы можжевельника, сосны, туи, ели и барбариса используются в озеленении и ландшафтном дизайне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...