В Прикамье хлынул поток белорусского торфа

В июне 2025 года в Пермский край ввезли 481,8 тонны белорусского торфа, общий объем поставок с начала года составил 501,8 тонны. Все партии прошли фитосанитарный контроль без нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В июне 2025 года Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю проконтролировало ввоз 481,8 тонны торфа из Беларуси в Пермский край. Сотрудники ведомства совместно со специалистами Пермского филиала ФГБУ „ВНИИКР“ проверили товаросопроводительные документы и отобрали пробы. Во всех случаях продукция сопровождалась фитосанитарными сертификатами, а лабораторные исследования не выявили карантинных организмов», — рассказали в пресс-службе. Информация опубликована на сайте контрольно-надзорного ведомства.
С начала года в регион поступило 501,8 тонны белорусского торфа, оформлено 14 актов карантинного фитосанитарного контроля. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года поставок торфа в Пермский край не было.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2025 году объем поставок декоративных растений из Беларуси в Пермский край вырос вдвое. Саженцы можжевельника, сосны, туи, ели и барбариса используются в озеленении и ландшафтном дизайне.
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