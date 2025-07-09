Эколог объяснил, безопасно ли сейчас купаться в Геленджике

Пляжи Геленджика остались чистыми и безопасными для отдыха после зимнего ЧП с танкерами — мазут до них не дошел. Об этом сообщил директор природоохранных программ организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
«Все, что южнее находится — Геленджик, Сочи, чистое, я очень надеюсь, что и южная конечность этим летом откроется по результатам тематических проб морской воды, так как туда вынесло только легкие фракции мазута», — пояснил Пукалов Life.ru.
Эколог также отметил, что исследование водолазов не выявило тяжелых фракций мазута в акватории Геленджика. По его словам, ситуация отличается от центральной части Анапы, где последствия разлива были более ощутимыми и требовали дополнительных мер по очистке. На пляжах Геленджика, по словам эксперта, можно спокойно загорать и купаться без угрозы для здоровья.
Ранее в результате разлива мазута в Черном море экологическая ситуация на пляжах Анапы значительно ухудшилась, что привело к запрету купания и необходимости проведения масштабных очистительных работ. Несмотря на ограничения, туристы продолжали посещать пляжи, а часть гостиниц снизила цены из-за снижения спроса. В отличие от Анапы, пляжи Геленджика, по данным экологов, остались чистыми и безопасными для отдыха.
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