США, баскетбол и хакеры: кто такой Даниил Касаткин, которого задержали в Париже

В столице Франции правоохранители задержали российского баскетболиста Даниила Касаткина. Его подозревают в сотрудничестве с хакерами. Запрос на задержание был отправлен в Париж из США. Спортсмена заключили под стражу и не выпускают под залог. О том, чем известен Касаткин — в материале URA.RU.
Как Касаткин стал звездой баскетбола
Касаткин родился в России 25 января 1999 года. В детстве отец записал Даниила в спортивную гимнастику, но парень начал быстро расти. Поэтому пришлось срочно менять вид спорта и мальчика отдали в баскетбол. Он стал звездой юношеской баскетбольной лиги. Добившись первых успехов на родине, Даниил решил попробовать свои силы в Америке. Касаткин поступил в школу в штате Вирджиния, а затем в университет в Пенсильвании. За команду вуза он провел несколько игр в Национальной ассоциации студенческого спорта США.
Затем Даниил вернулся в Россию. С 2022 года он играл в составе ПБК МБА, стал бронзовым призером Кубка России 2022/23 и 2024/25 годов. В 2024 году в сезоне единой лиги ВТБ Касаткин провел 45 матчей, набирая в среднем по 6 очков и делая 2,7 передачи за игру. Личный рекорд Даниила за один матч — 26 очков, 9 передач и 6 подборов. В клубе в МБА-МАИ сообщили, что Касаткин провел четыре года в команде, отыграв 172 матча и взяв планку в 1500 очков. Баскетболист покинул клуб и публично не назвал причины ухода.
Почему Касаткина задержали во Франции
Касаткина задержали по запросу США 21 июня 2025 года в аэропорту Парижа по подозрению в участии в киберпреступлениях. По версии следствия, хакерская группа могла быть причастна к атакам примерно на 900 организаций, включая два федеральных учреждения США, сообщает агентство Франс Пресс. Американские власти считают, что российский баскетболист участвовал в переговорах о выплате выкупа от имени хакеров. Сам Касаткин вину не признает. Под стражу его заключили 23 июня. По словам адвоката, баскетболист плохо разбирается в компьютерах и даже приложения не может установить самостоятельно. Адвокат считает, что злоумышленники взломали компьютер Даниила и действовали без его ведома. Под залог Касаткина отказались выпустить, пояснил его защитник.
Личная жизнь баскетболиста
О своей личности жизни Касаткин не любил говорить публично. Однако известно, что в Париж баскетболист прилетел вместе со своей девушкой.
В этом городе Даниил хотел сделать ей предложение. Но французские власти невольно помешали развитию романтической истории.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.