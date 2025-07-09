Как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Граждане России имеют возможность повысить свой пенсионный коэффициент на 45%, если примут решение выйти на пенсию через пять лет после приобретения соответствующего права. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.
"Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение", — передает данные РИА Новости. На 2025 год один пенсионный балл (коэффициент) составляет 145,69 рубля.
Ранее сообщалось, что россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей, а для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году требуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию при выполнении этих условий.
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