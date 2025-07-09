09 июля 2025

Как увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Соцфонд: размер пенсии допустимо увеличить с помощью отсрочки
© Служба новостей «URA.RU»
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Для выхода на пенсию необходимы 30 пенсионных баллов и 15 лет трудового стажа
Для выхода на пенсию необходимы 30 пенсионных баллов и 15 лет трудового стажа Фото:

Граждане России имеют возможность повысить свой пенсионный коэффициент на 45%, если примут решение выйти на пенсию через пять лет после приобретения соответствующего права. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

"Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение", —  передает данные РИА Новости. На 2025 год один пенсионный балл (коэффициент) составляет 145,69 рубля.

Ранее сообщалось, что россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей, а для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году требуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию при выполнении этих условий.

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Граждане России имеют возможность повысить свой пенсионный коэффициент на 45%, если примут решение выйти на пенсию через пять лет после приобретения соответствующего права. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России. "Согласно данным, можно увеличить величину пенсионного коэффициента на 45%, если уйти на пенсию через пять лет после наступления права на ее получение", —  передает данные РИА Новости. На 2025 год один пенсионный балл (коэффициент) составляет 145,69 рубля. Ранее сообщалось, что россияне могут получить пенсионные накопления единовременно, если их сумма не превышает 411 750 рублей, а для оформления страховой пенсии по старости в 2025 году требуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию при выполнении этих условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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