Суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра Иванова

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно из материалов дела.
«Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО „Банк ПСБ“ о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что заседание назначено на 21 августа.
ПСБ подал иск из-за обеспечительных мер на арестованные активы Иванова, что привело к невозможности обслуживать кредит в 175 млн рублей, выданный под залог его квартиры на Поварской улице. Иванов был заместителем министра обороны с мая 2016 года, а 1 июля 2025 года был осужден на 13 лет колонии за растрату и мошенничество.
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