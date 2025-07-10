Суд начал новую процедуру против осужденного экс-замминистра Иванова

Суд начал дело о банкротстве экс-замминистра обороны Иванова
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ПСБ подал иск из-за ареста активов Иванова
ПСБ подал иск из-за ареста активов Иванова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно из материалов дела.

«Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО „Банк ПСБ“ о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что заседание назначено на 21 августа.

ПСБ подал иск из-за обеспечительных мер на арестованные активы Иванова, что привело к невозможности обслуживать кредит в 175 млн рублей, выданный под залог его квартиры на Поварской улице. Иванов был заместителем министра обороны с мая 2016 года, а 1 июля 2025 года был осужден на 13 лет колонии за растрату и мошенничество.

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Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск банка ПСБ о банкротстве бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно из материалов дела. «Арбитражный суд города Москвы определил: принять заявление ПАО „Банк ПСБ“ о признании Иванова Тимура Вадимовича несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу», — передает содержание документов ТАСС. Там добавили, что заседание назначено на 21 августа. ПСБ подал иск из-за обеспечительных мер на арестованные активы Иванова, что привело к невозможности обслуживать кредит в 175 млн рублей, выданный под залог его квартиры на Поварской улице. Иванов был заместителем министра обороны с мая 2016 года, а 1 июля 2025 года был осужден на 13 лет колонии за растрату и мошенничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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