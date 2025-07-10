ВС РФ 7 июля освободили Дачное
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы "Центра" развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном в Днепропетровской области. Контроль над населенным пунктом был установлен 7 июля.
В ходе операции были зафиксированы кадры освобождения данного населенного пункта. По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские бойцы, осуществляя освобождение Дачного, окружили группировку ВСУ, которая находилась на северо-востоке от населенного пункта, в соседней ДНР.
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