ВС РФ развернули флаг в освобожденном Дачном. Видео

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ВС РФ 7 июля освободили Дачное
ВС РФ 7 июля освободили Дачное Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы "Центра" развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном в Днепропетровской области. Контроль над населенным пунктом был установлен 7 июля.

В ходе операции были зафиксированы кадры освобождения данного населенного пункта. По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские бойцы, осуществляя освобождение Дачного, окружили группировку ВСУ, которая находилась на северо-востоке от населенного пункта, в соседней ДНР.

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Бойцы "Центра" развернули российский и бригадный флаги в освобожденном Дачном в Днепропетровской области. Контроль над населенным пунктом был установлен 7 июля. В ходе операции были зафиксированы кадры освобождения данного населенного пункта. По информации военного эксперта Андрея Марочка, российские бойцы, осуществляя освобождение Дачного, окружили группировку ВСУ, которая находилась на северо-востоке от населенного пункта, в соседней ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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