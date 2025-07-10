Жители села передавали информацию о нахождении ВСУ
Во время освобождения села Богатырь в ДНР местные жители предоставляли российским военным информацию о расположении ВСУ. Об этом сообщил штурмовик 36-й бригады "Восток" с позывным "Шустрый".
"Мирные жители Богатыря были, они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ", — передает слова штурмовика РИА Новости. Он отметил, что вся информация направлялась командованию. Село было освобождено 18 мая, согласно сообщениям Минобороны РФ.
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