Российские военные рассказали, как местные жители помогали им освобождать Богатырь

Местные жители помогли освободить село Богатырь в ДНР
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Жители села передавали информацию о нахождении ВСУ
Жители села передавали информацию о нахождении ВСУ Фото:

Во время освобождения села Богатырь в ДНР местные жители предоставляли российским военным информацию о расположении ВСУ. Об этом сообщил штурмовик 36-й бригады "Восток" с позывным "Шустрый".

"Мирные жители Богатыря были, они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ", — передает слова штурмовика РИА Новости. Он отметил, что вся информация направлялась командованию. Село было освобождено 18 мая, согласно сообщениям Минобороны РФ.

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Во время освобождения села Богатырь в ДНР местные жители предоставляли российским военным информацию о расположении ВСУ. Об этом сообщил штурмовик 36-й бригады "Восток" с позывным "Шустрый". "Мирные жители Богатыря были, они нам давали очень много информации, где находятся ВСУ", — передает слова штурмовика РИА Новости. Он отметил, что вся информация направлялась командованию. Село было освобождено 18 мая, согласно сообщениям Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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