У российских силовиков появился полный список сотрудников одесских ТЦК

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Силовики получили поименный список сотрудников украинских военкоматов
Силовики получили поименный список сотрудников украинских военкоматов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силовые структуры России получили полный список сотрудников ТЦК в Одессе. Об этом рассказал источник в силовых структурах.

«У силовых структур есть поименный, с адресами список всего личного состава ТЦК Одессы», — передает слова источника ТАСС. Ранее стало известно об «охоте» на сотрудников этих центров по всей Украине. Российские военные начали получать информацию об их местоположении.

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Силовые структуры России получили полный список сотрудников ТЦК в Одессе. Об этом рассказал источник в силовых структурах. «У силовых структур есть поименный, с адресами список всего личного состава ТЦК Одессы», — передает слова источника ТАСС. Ранее стало известно об «охоте» на сотрудников этих центров по всей Украине. Российские военные начали получать информацию об их местоположении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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