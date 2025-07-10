У российских силовиков появился полный список сотрудников одесских ТЦК

Силовики получили поименный список сотрудников украинских военкоматов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Силовые структуры России получили полный список сотрудников ТЦК в Одессе. Об этом рассказал источник в силовых структурах.
«У силовых структур есть поименный, с адресами список всего личного состава ТЦК Одессы», — передает слова источника ТАСС. Ранее стало известно об «охоте» на сотрудников этих центров по всей Украине. Российские военные начали получать информацию об их местоположении.
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