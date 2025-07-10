Экономист оценил риски банкротств застройщиков из-за высокой ключевой ставки

Экономист Клепач: существует вероятность банкротства ряда строительных компаний
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Банкротство некоторых строительных компаний возможно, заявил Клепач
Банкротство некоторых строительных компаний возможно, заявил Клепач Фото:
новость из сюжета
«Иннопром — 2025»

При действующих высоких процентных ставках, установленных Банком России, существует вероятность банкротства ряда строительных компаний. Об этом рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на выставке «Иннопром».

«Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщал, что около 20% застройщиков в Тюмени и других регионах уже находятся в зоне риска банкротства из-за убытков и высоких ставок, несмотря на использование эскроу-счетов. По его словам, девелоперы начали массово распродавать земельные участки, считая это необходимым для адаптации к новым экономическим условиям.

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При действующих высоких процентных ставках, установленных Банком России, существует вероятность банкротства ряда строительных компаний. Об этом рассказал главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач на выставке «Иннопром». «Мы видим, что в строительстве отрицательная динамика, и застройщики в условиях дорогих денег. Часть из них, видимо, обанкротится», — сказал Клепач. Его слова приводит ТАСС. Ранее глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщал, что около 20% застройщиков в Тюмени и других регионах уже находятся в зоне риска банкротства из-за убытков и высоких ставок, несмотря на использование эскроу-счетов. По его словам, девелоперы начали массово распродавать земельные участки, считая это необходимым для адаптации к новым экономическим условиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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