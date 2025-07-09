Сотрудники Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) по Челябинской области ликвидировали международные каналы поставок наркотических веществ и изъяли из оборота в июне около 40 килограммов синтетики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В июне проведены операции по пресечению противоправной деятельности и ликвидации сетей межрегиональных каналов поставок синтетических наркотических средств в особо крупных размерах. В общей сложности оперативниками из незаконного оборота изъято около 40 килограммов синтетики, а также химические реактивы и оборудование, используемые для производства», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Сотрудникам удалось обнаружить местонахождение подпольной химической лаборатории по производству и расфасовке наркотиков, а также места их хранения. Задержаны пять членов преступной группы. Возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 30, части пятой статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В Еманжелинском горсуде ранее приступили к рассмотрению дела в отношении семи участников ОПГ, специализировавшейся на торговле наркотиками. Подозреваемых обвинили в 32 эпизодах сбыта, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
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