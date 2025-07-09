09 июля 2025

В Минтруде назвали точное число мигрантов из Индии, которые приедут в Свердловскую область

Более четырех тысяч мигрантов из Индии приедут работать в Свердловскую область
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего в Россию могут приехать более 70 тысяч мигрантов из Индии
Всего в Россию могут приехать более 70 тысяч мигрантов из Индии Фото:

Квота на привлечение в Свердловскую область работников из всех визовых стран, в том числе Индии, составляет 4343 человека. На данный момент она использована на 13,6%, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

«Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — передает РБК ответ ведомства.

Общая квота на привлечение иностранцев в Россию составляет около 234,9 тысячи человек, для индийцев — 71817. Квоты формируют на год вперед. Их объем определяют по запросу регионов, принимающих запросы от работодателей, которые, в свою очередь, обязаны подтвердить дефицит кадров.

Тем самым в Минтруде опровергли данные руководителя Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, который заявлял о ввозе порядка миллиона специалистов из Индии. Недавно стало известно, что 200 индийцев приедут в Североуральск, чтобы работать в шахте СУБРа, а жить они будут в местном общежитии.

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Квота на привлечение в Свердловскую область работников из всех визовых стран, в том числе Индии, составляет 4343 человека. На данный момент она использована на 13,6%, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ. «Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — передает РБК ответ ведомства. Общая квота на привлечение иностранцев в Россию составляет около 234,9 тысячи человек, для индийцев — 71817. Квоты формируют на год вперед. Их объем определяют по запросу регионов, принимающих запросы от работодателей, которые, в свою очередь, обязаны подтвердить дефицит кадров. Тем самым в Минтруде опровергли данные руководителя Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, который заявлял о ввозе порядка миллиона специалистов из Индии. Недавно стало известно, что 200 индийцев приедут в Североуральск, чтобы работать в шахте СУБРа, а жить они будут в местном общежитии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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