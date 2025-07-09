В Минтруде назвали точное число мигрантов из Индии, которые приедут в Свердловскую область

Квота на привлечение в Свердловскую область работников из всех визовых стран, в том числе Индии, составляет 4343 человека. На данный момент она использована на 13,6%, рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.
«Каждый специалист из визовых стран, приглашаемый в пределах квоты, оформляет рабочую визу и разрешение на работу. А компания, прежде чем трудоустроить визового работника, оформляет в МВД разрешение на привлечение таких сотрудников», — передает РБК ответ ведомства.
Общая квота на привлечение иностранцев в Россию составляет около 234,9 тысячи человек, для индийцев — 71817. Квоты формируют на год вперед. Их объем определяют по запросу регионов, принимающих запросы от работодателей, которые, в свою очередь, обязаны подтвердить дефицит кадров.
Тем самым в Минтруде опровергли данные руководителя Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, который заявлял о ввозе порядка миллиона специалистов из Индии. Недавно стало известно, что 200 индийцев приедут в Североуральск, чтобы работать в шахте СУБРа, а жить они будут в местном общежитии.
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