Отток мигрантов в Свердловской области привел к массовому завозу рабочих из Индии

Мигранты из Индии сменят в Свердловской области специалистов из стран СНГ

09 июля 2025 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Россию, в том числе и в Свердловскую область, приедет миллион трудовых мигрантов из Индии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU В условиях сокращения числа квалифицированных мигрантов из стран СНГ Россия вынуждена искать новые источники трудовых ресурсов. Привлечение специалистов из Индии может стать эффективным решением кадрового вопроса, особенно для промышленных регионов, таких как Свердловская область. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил адвокат по экономическим делам Дмитрий Земеров. «В последние годы Россия сталкивается с уменьшением числа квалифицированных трудовых мигрантов из традиционных стран-источников — государств Средней Азии и Беларуси. Раньше около 60% всех трудовых мигрантов в России были выходцами именно из этих регионов. Однако сегодня этот поток заметно снизился. Многие квалифицированные специалисты предпочитают уезжать в страны Северной Америки и Европы, где условия труда и уровень заработной платы зачастую выше», — поделился Земеров. Новость по теме Тысячи индийских мигрантов будут поднимать свердловскую промышленность: мнение эксперта В условиях дефицита квалифицированных кадров российские работодатели и государственные органы рассматривают новые направления для привлечения трудовых мигрантов. «Одним из таких направлений становится Индия. Эта страна обладает значительным демографическим потенциалом и развитой системой профессионального образования, что позволяет готовить специалистов для различных отраслей экономики», — сказал правозащитник. Земеров отмечает, что индийские трудовые мигранты могут восполнить нехватку кадров в таких сферах, как IT, медицина, инженерия и строительство. «Особенно актуально это для промышленных регионов, включая Свердловскую область, где сохраняется высокий спрос на квалифицированных работников. Кроме того, индийские специалисты часто имеют опыт работы в международных компаниях и владеют английским языком, что может стать дополнительным преимуществом для российских работодателей», — заявил Дмитрий. «Привлечение специалистов из Индии может стать эффективным решением кадрового вопроса, особенно для нашего региона». Руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин ранее заявил, что до конца текущего года Россия примет около миллиона трудовых мигрантов из Индии. Он отметил, что большинство прибывающих специалистов планируется задействовать в металлургической и машиностроительной сферах. Данный шаг призван компенсировать нехватку квалифицированных работников в отечественной промышленности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В условиях сокращения числа квалифицированных мигрантов из стран СНГ Россия вынуждена искать новые источники трудовых ресурсов. Привлечение специалистов из Индии может стать эффективным решением кадрового вопроса, особенно для промышленных регионов, таких как Свердловская область. Такое мнение в беседе с корреспондентом URA.RU выразил адвокат по экономическим делам Дмитрий Земеров. «В последние годы Россия сталкивается с уменьшением числа квалифицированных трудовых мигрантов из традиционных стран-источников — государств Средней Азии и Беларуси. Раньше около 60% всех трудовых мигрантов в России были выходцами именно из этих регионов. Однако сегодня этот поток заметно снизился. Многие квалифицированные специалисты предпочитают уезжать в страны Северной Америки и Европы, где условия труда и уровень заработной платы зачастую выше», — поделился Земеров. В условиях дефицита квалифицированных кадров российские работодатели и государственные органы рассматривают новые направления для привлечения трудовых мигрантов. «Одним из таких направлений становится Индия. Эта страна обладает значительным демографическим потенциалом и развитой системой профессионального образования, что позволяет готовить специалистов для различных отраслей экономики», — сказал правозащитник. Земеров отмечает, что индийские трудовые мигранты могут восполнить нехватку кадров в таких сферах, как IT, медицина, инженерия и строительство. «Особенно актуально это для промышленных регионов, включая Свердловскую область, где сохраняется высокий спрос на квалифицированных работников. Кроме того, индийские специалисты часто имеют опыт работы в международных компаниях и владеют английским языком, что может стать дополнительным преимуществом для российских работодателей», — заявил Дмитрий. «Привлечение специалистов из Индии может стать эффективным решением кадрового вопроса, особенно для нашего региона». Руководитель Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин ранее заявил, что до конца текущего года Россия примет около миллиона трудовых мигрантов из Индии. Он отметил, что большинство прибывающих специалистов планируется задействовать в металлургической и машиностроительной сферах. Данный шаг призван компенсировать нехватку квалифицированных работников в отечественной промышленности.