09 июля 2025

Почти сотня пассажиров застряла в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту Екатеринбурга застряли 93 человека из-за переноса рейса на 16 часов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На рейс зарегистрированы 93 человека
На рейс зарегистрированы 93 человека Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов перенесли рейс FV-6792 авиакомпании «Россия» в Красноярск, на который зарегистрированы 93 пассажира. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

«Время вылета по расписанию 9 июля в 22:30. Планируемое время вылета 10 июля в 15:00. На рейс ожидается 93 пассажира», — пояснили в ведомстве.

Пассажиров разместили в гостинице, выдали напитки и горячее питание. Правоохранители держат ситуацию на контроле.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов перенесли рейс FV-6792 авиакомпании «Россия» в Красноярск, на который зарегистрированы 93 пассажира. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре. «Время вылета по расписанию 9 июля в 22:30. Планируемое время вылета 10 июля в 15:00. На рейс ожидается 93 пассажира», — пояснили в ведомстве. Пассажиров разместили в гостинице, выдали напитки и горячее питание. Правоохранители держат ситуацию на контроле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...