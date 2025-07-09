Почти сотня пассажиров застряла в аэропорту Екатеринбурга

На рейс зарегистрированы 93 человека
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 16 часов перенесли рейс FV-6792 авиакомпании «Россия» в Красноярск, на который зарегистрированы 93 пассажира. Об этом рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
«Время вылета по расписанию 9 июля в 22:30. Планируемое время вылета 10 июля в 15:00. На рейс ожидается 93 пассажира», — пояснили в ведомстве.
Пассажиров разместили в гостинице, выдали напитки и горячее питание. Правоохранители держат ситуацию на контроле.
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