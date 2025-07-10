Свыше 70 населенных пунктов остались без света в Подмосковье

Электроснабжение было нарушено из-за циклона в Подмосковье
Подача электроэнергии в 73 населенных пункта была нарушена в Подмосковье из-за мощного циклона. Об этом сообщили в экстренных службах.
Без электричества остались 73 населенных пункта из-за циклона в Подмосковье. Погибших и пострадавших нет. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее, 9 июля, в Московской области прошла вторая волна мощного грозового циклона. В результате этого за сутки были повалены более 300 деревьев, 11 авто получили повреждения.
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