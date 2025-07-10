Mash: на Гузееву написали еще почти 20 заявлений из-за скандала с виллами

Еще 19 человек якобы обвинили советскую и российскую актрису театра, кино и телевидения Ларису Гузееву в причастности к мошенничеству при продаже вилл на Бали. Таким образом, общее число официальных заявлений в полицию от пострадавших достигло 27, сообщают telegram-каналы.
Люди считают, что Гузеева вводила их в заблуждение, когда рекламировала покупку недвижимости в Индонезии и призывала приобретать виллы. Рекламой заинтересовались и пострадали от нее 60 человек — они обратились к адвокатам. 27 написали заявление в полицию, пишет telegram-канал Mash.
На данный момент в отношении Гузеевой не возбуждено никаких уголовных дел, ее причастность к происходящему никак не подтверждается. МВД проводит проверку обстоятельств произошедшего. Сама телеведущая ситуацию не комментирует.
По словам потерпевших, застройщику Сергею Домогацкому не принадлежит ни один из объектов — он лишь арендовал виллы и участвовал в рекламных роликах. Жертвы уверены, что Домогацкий подделал видеоматериалы и предоставил недостоверные сведения о недвижимости, чтобы привлечь покупателей, отмечает telegram-канал.
В конце июня в полицию поступило шесть первых заявлений о возможном мошенничестве с продажей вилл на Бали. Все они были связаны с деятельностью Сергея Домогацкого и рекламной поддержкой Ларисы Гузеевой. Потерпевшие полагают, что известная телеведущая способствовала распространению информации о проекте, который оказался мошенническим.
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