Владимир Путин направил венок на прощание со Старовойтом

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с бывшим главой Министерства транспорта Романом Старовойтом. Информацию об этом передает корреспондент агентства URA.RU.
По информации, венок состоит из роз. Он установлен в зале прощания.
До этого поступала информация о том, что, бывший министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.
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