Владимир Путин направил венок на прощание со Старовойтом

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Венок роз, который отправил Путин, установили в зале прощания со Старовойтом, сообщает корреспондент URA.RU
Венок роз, который отправил Путин, установили в зале прощания со Старовойтом, сообщает корреспондент URA.RU Фото:
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Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с бывшим главой Министерства транспорта Романом Старовойтом. Информацию об этом передает корреспондент агентства URA.RU.

По информации, венок состоит из роз. Он установлен в зале прощания.

До этого поступала информация о том, что, бывший министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания с бывшим главой Министерства транспорта Романом Старовойтом. Информацию об этом передает корреспондент агентства URA.RU. По информации, венок состоит из роз. Он установлен в зале прощания. До этого поступала информация о том, что, бывший министр транспорта Роман Старовойт был обнаружен мертвым недалеко от собственной машины на территории Одинцово. Согласно предварительной версии, мотивом для самоубийства могли послужить показания его бывших сотрудников, а также экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, которые также фигурируют в расследовании дела о хищениях бюджетных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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