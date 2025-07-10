Эксперт рассказал, какие грибы можно есть сырыми без риска отравления

Миколог Дьяков: рыжики можно есть сырыми, но только их надо обработать
© Служба новостей «URA.RU»
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Сырые рыжики можно есть без вреда для здоровья, однако их нужно тщательно промыть и обработать
Сырые рыжики можно есть без вреда для здоровья, однако их нужно тщательно промыть и обработать Фото:

Единственный вид гриб, который можно есть сырыми, — рыжики, а также культивированные грибы из магазина. Об этом рассказал миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

«Единственное исключение — это рыжик, царь грибов. Если рыжики свежие, молоденькие и нечервивые, их можно нарезать, посыпать крупной солью, накрыть крышкой и оставить на пару-тройку часов», — объясняет Дьяков в беседе с aif.ru, отмечая, что большинство других видов грибов содержат токсины. Он также предупреждает об опасности употребления в сыром виде подберезовиков, подосиновиков, сыроежек и других. 

Эксперт призывает беречь здоровье и не рисковать, а при любой неуверенности обязательно бланшировать грибы. Более того, сырые грибы перед употреблением необходимо тщательно проверять и промывать. При этом если грибы куплены в магазине, например, шампиньоны, то их можно кушать сырыми без вреда для здоровья. Главное — в небольших количествах. 

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Единственный вид гриб, который можно есть сырыми, — рыжики, а также культивированные грибы из магазина. Об этом рассказал миколог, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова Максим Дьяков. «Единственное исключение — это рыжик, царь грибов. Если рыжики свежие, молоденькие и нечервивые, их можно нарезать, посыпать крупной солью, накрыть крышкой и оставить на пару-тройку часов», — объясняет Дьяков в беседе с aif.ru, отмечая, что большинство других видов грибов содержат токсины. Он также предупреждает об опасности употребления в сыром виде подберезовиков, подосиновиков, сыроежек и других.  Эксперт призывает беречь здоровье и не рисковать, а при любой неуверенности обязательно бланшировать грибы. Более того, сырые грибы перед употреблением необходимо тщательно проверять и промывать. При этом если грибы куплены в магазине, например, шампиньоны, то их можно кушать сырыми без вреда для здоровья. Главное — в небольших количествах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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