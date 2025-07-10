Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие российские госнаграды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим. Видео с награждения появилось в распоряжении URA.RU.
Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Там Белоусов вручил «Золотые Звезды» тем бойцам, которые проявили особое мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Глава Минобороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в дальнейшей службе.
«У парней всегда боевой настрой. У меня получается сборная России — начиная от Калининграда и заканчивая Сахалином <...> Люди очень ждут от нас победы, и донецким этим духом бойцы наполняются», — говорит один из командиров, представленных к награде. «Мы все — герои <...> Бойцы все мотивированы, хотят победы — чем скорее, тем лучше. Мы все-таки интенсивно наступаем», — добавил другой военнослужащий.
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