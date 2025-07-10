Белоусов вручил бойцам СВО высшие награды. Видео

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Белоусов поздравил военнослужащих с успехами
Белоусов поздравил военнослужащих с успехами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие российские госнаграды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим. Видео с награждения появилось в распоряжении URA.RU.

Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Там Белоусов вручил «Золотые Звезды» тем бойцам, которые проявили особое мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Глава Минобороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в дальнейшей службе. 

«У парней всегда боевой настрой. У меня получается сборная России — начиная от Калининграда и заканчивая Сахалином <...> Люди очень ждут от нас победы, и донецким этим духом бойцы наполняются», — говорит один из командиров, представленных к награде. «Мы все — герои <...> Бойцы все мотивированы, хотят победы — чем скорее, тем лучше. Мы все-таки интенсивно наступаем», — добавил другой военнослужащий.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие российские госнаграды — медали «Золотая Звезда» — военнослужащим. Видео с награждения появилось в распоряжении URA.RU. Церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной РФ. Там Белоусов вручил «Золотые Звезды» тем бойцам, которые проявили особое мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Глава Минобороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал успехов в дальнейшей службе.  «У парней всегда боевой настрой. У меня получается сборная России — начиная от Калининграда и заканчивая Сахалином <...> Люди очень ждут от нас победы, и донецким этим духом бойцы наполняются», — говорит один из командиров, представленных к награде. «Мы все — герои <...> Бойцы все мотивированы, хотят победы — чем скорее, тем лучше. Мы все-таки интенсивно наступаем», — добавил другой военнослужащий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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