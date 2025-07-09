09 июля 2025

Огонь охватил лесопильный цех: что известно о пожаре в пермской колонии

Площадь пожара в пермской колонии ИК-1 составила 300 квадратных метров
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в здании лесопильного цеха
Пожар произошел в здании лесопильного цеха Фото:

В колонии Соликамска Пермского края произошел серьезный пожар. Он случился в здании лесопильного цеха исправительного учреждения. URA.RU собрало всю известную к этому часу информацию о ЧП.

Когда случилось ЧП

О пожаре в лесопильном цехе колонии ИК-1 стало известно около 11:30. На момент ЧП в помещении никого не было. Во время инцидента производственные работы в цехе не происходили.

Последствия ЧП

На место происшествия прибыли 42 пожарных и 13 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация осужденных не потребовалась. 

Тушение пожара

В 12:07 пожар был локализован, а в 12:15 — потушен. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В колонию выехали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.

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В колонии Соликамска Пермского края произошел серьезный пожар. Он случился в здании лесопильного цеха исправительного учреждения. URA.RU собрало всю известную к этому часу информацию о ЧП. Когда случилось ЧП О пожаре в лесопильном цехе колонии ИК-1 стало известно около 11:30. На момент ЧП в помещении никого не было. Во время инцидента производственные работы в цехе не происходили. Последствия ЧП На место происшествия прибыли 42 пожарных и 13 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация осужденных не потребовалась.  Тушение пожара В 12:07 пожар был локализован, а в 12:15 — потушен. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В колонию выехали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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