Огонь охватил лесопильный цех: что известно о пожаре в пермской колонии

В колонии Соликамска Пермского края произошел серьезный пожар. Он случился в здании лесопильного цеха исправительного учреждения. URA.RU собрало всю известную к этому часу информацию о ЧП.
Когда случилось ЧП
О пожаре в лесопильном цехе колонии ИК-1 стало известно около 11:30. На момент ЧП в помещении никого не было. Во время инцидента производственные работы в цехе не происходили.
Последствия ЧП
На место происшествия прибыли 42 пожарных и 13 единиц техники. Пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация осужденных не потребовалась.
Тушение пожара
В 12:07 пожар был локализован, а в 12:15 — потушен. Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. В колонию выехали сотрудники федеральной службы исполнения наказаний.
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