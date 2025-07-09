Состояние льва, которого забрали у хозяина-блогера Амирхана Магомедова в Сургуте, врачи оценили положительно. Журналист URA.RU побывал в нефтеюганском зоопарке «Парус», куда льва поместили на передержку.
«Красивый, средней упитанности. Видно, что хозяин молодец и ухаживал за ним. Потрясающий лев! Надеюсь, что его дальнейшая судьба скоро решится», — прокомментировала агентству ветеринарный врач Елена Потапова.
Ветеринар объяснила, что лев будет находиться в зоопарке 14 дней на ответственном содержании — карантине. Это делается для того, чтобы питомец был под присмотром врача, при этом не контактировал с другими животными и посетителями. «Хозяин может посещать льва без ограничений», — добавила Потапова.
Именно в этот зоопарк животное поместили из-за того, что он оказался ближайшим лицензированным местом к Сургуту, чтобы содержать льва. Если по истечению карантина судьба животного не решится, его переведут в основной вольер.
Сейчас льва кормят по его росту и весу говядиной и курицей. У Хариса есть своя зона отдыха, где он может спрятаться от солнца, А вечером, когда уже нет посетителей, его выгуливают по вольеру.
Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. Он поселил животное на своем дачном участке. Тогда соседи жаловались на условия содержания животного.
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