Зеленский признал удар по Киеву и областям

Зеленский рассказал об ударе по Киеву
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев и несколько областей Украины подверглись массированному воздушному удару, который длился почти 10 часов. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
"Налет длился почти 10 часов", — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в атаке использовали более 400 дронов и ракет, при этом целью были Киев, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Вследствие взрывов в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха и возникновение пожаров.
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