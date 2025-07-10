Зеленский признал удар по Киеву и областям

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Зеленский рассказал об ударе по Киеву
Зеленский рассказал об ударе по Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев и несколько областей Украины подверглись массированному воздушному удару, который длился почти 10 часов. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Налет длился почти 10 часов", — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в атаке использовали более 400 дронов и ракет, при этом целью были Киев, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Вследствие взрывов в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха и возникновение пожаров.

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Киев и несколько областей Украины подверглись массированному воздушному удару, который длился почти 10 часов. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский. "Налет длился почти 10 часов", — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что в атаке использовали более 400 дронов и ракет, при этом целью были Киев, Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области. Вследствие взрывов в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха и возникновение пожаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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