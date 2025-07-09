09 июля 2025

В пермской колонии, где сгорела пилорама, сидел «реальный пацан» Килин

Актер «Реальных пацанов» Килин сидел в ИК-1 в Соликамске, где сгорела пилорама
© Служба новостей «URA.RU»
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Актер Александр Килин ушел на СВО из ИК-1 в Соликамске
Актер Александр Килин ушел на СВО из ИК-1 в Соликамске Фото:

В исправительной колонии №1 в Соликамске (Пермский край), где сгорела пилорама, отбывал наказание актер из «Реальных пацанов» Александр Килин. Его осудили за убийство девушки и приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2023 году он оказался в зоне спецоперации на Украине.

«В июле 2023 года Александр Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Александром подтвердил, что действительно находится на военной службе и сейчас лежит с ранением в госпитале Луганска», — писал 59.RU.

Александра Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки ВШЭ в 2015 году. Суд приговорил его к выплате 1,5 млн рублей за причинение морального вреда и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Килин играл эпизодические роли в сериале «Реальные пацаны» (16+) и фильме «Географ глобус пропил» (16+).

Крупный пожар произошел на лесопилке ИК №1 10 июля. Сейчас в ГУФСИН по Прикамью разбираются в причинах ЧП — в колонию выехали сотрудники ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, чем еще известно скандальное исправительное учреждение. 

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В исправительной колонии №1 в Соликамске (Пермский край), где сгорела пилорама, отбывал наказание актер из «Реальных пацанов» Александр Килин. Его осудили за убийство девушки и приговорили к 18 годам лишения свободы. В 2023 году он оказался в зоне спецоперации на Украине. «В июле 2023 года Александр Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Александром подтвердил, что действительно находится на военной службе и сейчас лежит с ранением в госпитале Луганска», — писал 59.RU. Александра Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве 19-летней студентки ВШЭ в 2015 году. Суд приговорил его к выплате 1,5 млн рублей за причинение морального вреда и 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Килин играл эпизодические роли в сериале «Реальные пацаны» (16+) и фильме «Географ глобус пропил» (16+). Крупный пожар произошел на лесопилке ИК №1 10 июля. Сейчас в ГУФСИН по Прикамью разбираются в причинах ЧП — в колонию выехали сотрудники ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, чем еще известно скандальное исправительное учреждение. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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