09 июля 2025

Сбежавший преступник, избитый осужденный и опасный труд: какие скандалы сотрясали пермскую ИК-1 в Соликамске

ИК-1 в Соликамске, где сгорела пилорама, не раз оказывалась в центре скандала
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительное учреждение строгого режима соседствует с колонией «Белый лебедь»
Исправительное учреждение строгого режима соседствует с колонией «Белый лебедь» Фото:

Исправительная колония №1 в Соликамске (Пермский край), где в четверг, 10 июля, сгорела пилорама, ведет свою историю с 60-х годов прошлого века. Изначально ИК-1 являлась частью так называемого Усольлага. Учреждение строгого режима рассчитано 1843 места. В нем есть 112 так называемых транзитно-пропускных пунктов или «транзиток» (ТПП), 36 помещений камерного типа (ЕПКТ). Кроме того, в состав ИК-1 входит колония-поселения на 126 мест в селе Уролка, расположенном под Соликамском.

В ИК №1 содержатся те, кто ранее уже имел проблемы с законом. Также она известна тем, что соседствует с одной из самых страшных колоний Прикамье и России — «Белым лебедем». В последней отбывают срок самые опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы.

В 2023 году исправительное учреждение сотрясали один за другим громкие скандалы. В марте из колонии-поселения при ИК-1 сбежал особо опасный преступник, а в мае в Сеть утекло видео, на котором сотрудник ИК-1 Артур Храмцов избивает осужденных. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил 3,5 года условно. После громкой истории Храмцов уволился со службы, а колонию вместо прежнего начальника Романа Кошелева возглавил Кюребек Гаджибеков.

Спустя чуть больше года Храмцов вновь оказался фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвинили в том, что экс-сотрудник ИК-1 недоглядел за осужденным. В итоге зек получил допуск к служебным документам. В 2025 году в колонии получил тяжелую травму осужденный — ему оторвало руку во время работы на производстве. Расследованием обстоятельств случившегося занималась краевая госинспекция труда.

Пожар, произошедший 10 июля на лесопилке ИК №1, обошелся без пострадавших. Сейчас в ГУФСИН по Прикамью разбираются в причинах ЧП — в колонию уже выехали сотрудники ведомства.

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Исправительная колония №1 в Соликамске (Пермский край), где в четверг, 10 июля, сгорела пилорама, ведет свою историю с 60-х годов прошлого века. Изначально ИК-1 являлась частью так называемого Усольлага. Учреждение строгого режима рассчитано 1843 места. В нем есть 112 так называемых транзитно-пропускных пунктов или «транзиток» (ТПП), 36 помещений камерного типа (ЕПКТ). Кроме того, в состав ИК-1 входит колония-поселения на 126 мест в селе Уролка, расположенном под Соликамском. В ИК №1 содержатся те, кто ранее уже имел проблемы с законом. Также она известна тем, что соседствует с одной из самых страшных колоний Прикамье и России — «Белым лебедем». В последней отбывают срок самые опасные преступники, приговоренные к пожизненному лишению свободы. В 2023 году исправительное учреждение сотрясали один за другим громкие скандалы. В марте из колонии-поселения при ИК-1 сбежал особо опасный преступник, а в мае в Сеть утекло видео, на котором сотрудник ИК-1 Артур Храмцов избивает осужденных. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и назначил 3,5 года условно. После громкой истории Храмцов уволился со службы, а колонию вместо прежнего начальника Романа Кошелева возглавил Кюребек Гаджибеков. Спустя чуть больше года Храмцов вновь оказался фигурантом уголовного дела. На этот раз его обвинили в том, что экс-сотрудник ИК-1 недоглядел за осужденным. В итоге зек получил допуск к служебным документам. В 2025 году в колонии получил тяжелую травму осужденный — ему оторвало руку во время работы на производстве. Расследованием обстоятельств случившегося занималась краевая госинспекция труда. Пожар, произошедший 10 июля на лесопилке ИК №1, обошелся без пострадавших. Сейчас в ГУФСИН по Прикамью разбираются в причинах ЧП — в колонию уже выехали сотрудники ведомства.
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