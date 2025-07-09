09 июля 2025

Фонд Ройзмана* рискует закрыться навсегда

© Служба новостей «URA.RU»
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Благотворительный фонд Ройзмана. Екатеринбург , фонд ройзмана, благотворительный фонд ройзмана, бф фонд ройзмана
Фонд ликвидировали из-за претензий минюста (Ройзман признан иноагентом) Фото:

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) может прекратить работу с 1 августа. Причину URA.RU раскрыли директор фонда Светлана Косолапова.

«У нас истекает срок аренды 1 августа. А 5 августа будет апелляция. Пока нельзя сказать, что фонд будет закрыт. Ждем итого апелляции, надеемся на лучшее», — сказала Косолапова.

Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.

*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.

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Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) может прекратить работу с 1 августа. Причину URA.RU раскрыли директор фонда Светлана Косолапова. «У нас истекает срок аренды 1 августа. А 5 августа будет апелляция. Пока нельзя сказать, что фонд будет закрыт. Ждем итого апелляции, надеемся на лучшее», — сказала Косолапова. Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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