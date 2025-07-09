Фонд Ройзмана* рискует закрыться навсегда

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) может прекратить работу с 1 августа. Причину URA.RU раскрыли директор фонда Светлана Косолапова.
«У нас истекает срок аренды 1 августа. А 5 августа будет апелляция. Пока нельзя сказать, что фонд будет закрыт. Ждем итого апелляции, надеемся на лучшее», — сказала Косолапова.
Суд ликвидировал организацию 14 апреля. Поводом стал иск регионального управления министерства юстиции, которое в прошлом году провело ревизию в фонде. Тогда сотрудники ведомства выявили ряд нарушений там. В частности, фонд обвинили в нецелевом использовании средств, которые предназначались для лечения детей (в самом учреждении это опровергали). О претензиях к учреждению URA.RU подробно писало в этом материале.
*Евгений Ройзман признан иностранным агентом.
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