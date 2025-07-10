Песков рассказал, как новые поставки оружия Киеву от США скажутся на конфликте

Возобновление поставок оружия со стороны США Украине скажется на урегулировании конфликта, только в зависимости от сигналов Киева. Об этом заявил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста.
«Я не думаю. Нужно дождаться каких-то сигналов от Киева. Но мы неоднократно говорили, что для нас предпочтительным было бы достижение целей мирными дипломатичными средствами», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что реальность «на земле» меняется каждый день.
Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта и готова к переговорам при соблюдении своих условий, отмечая востребованность посредничества США. Президент Владимир Путин также заявлял о стремлении к скорейшему завершению конфликта мирным путем, однако выражал сомнения в готовности Киева к конструктивному диалогу.
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